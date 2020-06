Risale il numero dei contagi a Napoli: tre positivi in più nelle ultime 24 ore

Ci sono tre nuovi casi di Coronavirus nella città di Napoli. A comunicarlo è il Comune con il consueto resoconto giornaliero. Sono attualmente 137 i positivi in città sei in meno rispetto a ieri. Sono, infatti, nove le persone che sono state ritenute guarite nelle ultime 24 ore passando da 728 a 737. Non varia, per fortuna, il numero di decessi che resta fermo a 130, così come non varia il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, tre, ed è stato dimesso un paziente ricoverato in ospedale. Ne restano 24. In totale dall'inizio dell'epidemia sono 1004 le persone che hanno contratto il Coronavirus nella sola città di Napoli.

