Coronavirus, bollettino su Napoli: 17 nuovi positivi, nessun decesso

Sono 779 i casi di coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Secondo quanto riportato nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, sono 17 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in città rispetto alla stessa ora di ieri.

Positiva è l'assenza di nuovi decessi, che restano pertanto 40. Invariato anche il numero dei clinicamente guariti, 91, e dei guariti che risultano negativi a due test consecutivi, 27.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 165 invece (+2 rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale, di cui 11 in terapia intensiva, dato costante per il quarto giorno consecutivo. Invece 547 (+15 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Sono 131 infine gli asintomatici, uno in più rispetto a ieri.