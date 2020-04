Quarto giorno consecutivo a zero contagi a Torre del Greco: attesa peri tamponi sui familiari di un deceduto

Attesa dei risultati dei tamponi sui familiari di un anziano morto nel suo appartamento di via Nazionale a Torre del Greco, dopo essere risultato positivo al Covid-19. L'uomo, molto conosciuto a Torre del Greco, era claudicante e si accompagnava sempre con un bastone in strada. Ignote le origini del contagio, visto che i figli pur vivendo a Milano non erano entrati in contatto dal vivo (solo telefonico) con il padre.

Zero contagi

Intanto a Torre del Greco, considerato uno paesi più a rischio per l'alto numero di contagi registrati finora, è il quarto giorno consecutivo senza positivi. In tutto al momento sono 48 i contagiati, 14 i morti per il Coronavirus e 18 le persone guarite. 35 i isolamento domiciliare.