Coronavirus, due nuovi casi a Castellammare: positivi un 14enne e un 83enne

"L’Asl ci ha comunicato che altri due cittadini stabiesi sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di una 14enne che attualmente si trova in isolamento domiciliare e di un 83enne che risulta ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase. Ai miei concittadini auguro una pronta guarigione, al pari degli altri cittadini stabiesi attualmente positivi al coronavirus. I dati pervenuti ci confermano che il coronavirus è ancora in circolo nel nostro territorio e che l’emergenza non è terminata. E’ necessario continuare a prestare sempre molta attenzione e a rispettare le regole per non vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti nel corso delle scorse settimane. Ricordo a tutti che è obbligatorio ed è vitale indossare correttamente la mascherina ed evitare assembramenti e luoghi affollati. Continuiamo a restare uniti e a remare insieme in questa fase di convivenza col virus. Insieme ce la faremo". E' l'appello lanciato sui canali social dal sindaco di Castellammare Cimmino.

