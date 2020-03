Sorella morta in casa per Coronavirus: il fratello recitava in Gomorra

Il video in cui racconta la vicenda della sorella morta dopo aver contratto il Coronavirus ha fatto il giro del web in poche ore. Ma per gli utenti napoletani Luca Franzese era già un volto conosciuto. A dargli popolarità è stata la serie Gomorra a cui ha partecipato sia nella terza che nella quarta stagione. Franzese faceva parte del clan dello “sciarmante” ed è apparso in alcune puntate delle due stagioni della fortunata serie Sky. Lui che nella vita è un atleta e personal trainer. Poi la passione per la recitazione consacrata dalla serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano. Sono diverse le testimonianze della sua partecipazione al set sulle pagine fan della serie e sul suo profilo Facebook. Immagini in cui si vede sorridente abbracciato agli attori più famosi del cast che giravano in quei giorni scene con lui.

Il dramma della sorella Teresa

Tutt'altro rispetto ai video pubblicati in queste ore con i quali ha raccontato il dramma che ha colpito lui e la sua famiglia. La morte prematura della sorella Teresa, di soli 47 anni, risultata positiva successivamente al Coronavirus. Nei suoi racconti ha denunciato le ore di attesa in cui non sapeva il destino suo e della sua famiglia che volevano dare la giusta sepoltura alla parente ma che non venivano contattati dalle autorità sanitarie. A seguito del tampone la donna è stata ritenuta positiva e così c'è il rischio che tutta la sua famiglia sia rimasta contagiata essendo stata a stretto contatto con la donna nel tentativo di rianimarla. Stesso destino che potrebbe essere capitato anche ai soccorritori del 118 che sono intervenuti nelle concitate fasi dei minuti precedenti alla morte della 47enne. Lo stesso attore ha provato a rianimare più volte la sorella praticandole un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Per questo motivo lui si è messo in quarantena fiduciaria in attesa dell'evoluzione della situazione. Si attendono disposizioni poi per la modalità di esecuzione delle onoranze funebri per la donna.