Coronavirus, giovane madre morta a Cardito

Una giovane donna e madre è deceduta a Cardito in seguito alle gravi condizioni venutesi a creare per il tumore, contro il quale sembrerebbe lottasse da tempo, e contro il Coronavirus, infezione sopraggiunta negli ultimi tempi. Ne dà notizia il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo. Una morte che, scrive Cirillo, getta "nello sconforto la nostra comunità, che in pochi giorni si è vista privare di due concittadine, e ci feriscono nell'intimità dell’anima".

La "giovane mamma, già gravemente debilitata per la malattia che stava affrontando, ha dovuto lottare anche contro il virus Covid-19 che non le ha lasciato scampo. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale, di tutta la comunità di Cardito, esprimo ai familiari profondo cordoglio e sincera vicinanza per la perdita improvvisa dei propri cari".