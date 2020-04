Contagio al Monaldi: positivi primario, 4 infermieri e un addetto alle pulizie

Dopo quanto emerso a proposito del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove 23 dipendenti e 2 pazienti sono rimasti contagiati, anche al Monaldi diversi elementi del personale sono risultati positivi al Covid-19.

Si tratta di un primario, 4 infermieri e un addetto alle pulizie.

Il contagio, spiega il direttore generale dell'Azienda dei Colli Maurizio di Mauro, è avvenuto dopo il ricovero di un paziente in Medicina interna. Come avvenuto a Pozzuoli, il paziente era lì per altri problemi e - sottoposto preventivamente a due tamponi - era risultato negativo al Covid-19. È nel corso del ricovero che il paziente ha poi mostrato sintomi riconducibili al Coronavirus: il terzo tampone è infatti a quel punto risultato positivo.

Nell'ospedale sono immediatamente scattati i protocolli per la santificazione e i test rapidi su tutto il personale (ora in quarantena), con l'intero reparto chiuso. Di Mauro peraltro evidenzia che il contagio è avvenuto "a prescindere dai dispositivi di protezione individuali, che vengono usati sempre". "Abbiamo avviato tutte le procedure per accertare che il contagio non fosse andato oltre. Speriamo che la catena sia interrotta. Sono i rischi connessi al lavoro che facciamo - conclude il direttore generale - non possiamo precludere le cure a pazienti con patologie diverse".