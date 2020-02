Concorso Regione Campania: ai partecipanti autocertificazione per il Coronavirus

Con un'autocertificazione devono attestare di non provenire dalle città del focolaio italiano o dalle nazioni straniere a maggior rischio per il Coronavirus. È ciò che è stato chiesto ai partecipanti delle prove scritte del concorso in Regione Campania del Formez.

I partecipanti devono dichiarare di non essere stati nei comuni della zona rossa in Lombardia e Veneto o nelle nazioni più a rischio come Cina, Giappone, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud e Thailandia. La misura precauzionale intende rintracciare così chi si presenta al concorso e potrebbe infettare i partecipanti all'interno dei padiglioni.