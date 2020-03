Coronavirus, positivi anche un militare Usa a Napoli e un operatore sanitario

Dei nuovi casi di coronavirus menzionati oggi dalla task force della Protezione civile in Campania, due in particolare sono arrivati agli onori della cronaca. Si tratta di un militare americano e du un operatore sanitario dell'ex ospedale Apicella a Pollena Trocchia.

Fox news ha reso noto, citando una fonte della Marina Usa, che il militare Usa di stanza a Napoli è stato contagiato dal coronavirus, mentre un altro militare è sotto osservazione dopo aver denunciato i sintomi della sindrome influenzale da coronavirus, sebbene non sia stato chiarito se anche questo fosse in servizio in Campania o meno.

L'operatore sanitario infettato invece lavora nell'unità di Igiene mentale dell'ex ospedale Apicella a Pollena Trocchia. A riferire di lui è stato Carlo Esposito, sindaco della cittadina, che in giornata ha contattato l'azienda sanitaria dopo aver ricevuto notizie in merito alla chiusura dell'unità collocata in un edificio alle spalle del nosocomio, dove da anni si svolge la sola attività ambulatoriale.

La persona contagiata non risiede a Pollena. Per lui si è comunque ancora in attesa della conferma da parte dello Spallanzani dell'esito positivo del tampone. Per tutti coloro con i quali ha avuto contatti sono state attivate le procedure di profilassi e di contenimento, mentre l'unità di igiene mentale è stata chiusa ieri.

Esposito ha anche annunciato che nelle prossime ore firmerà un'ordinanza per ribadire le prescrizioni del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) e dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania, e disciplinare l'accesso alla casa comunale e ai pubblici esercizi.