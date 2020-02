Ospedale Cotugno, test negativo per militare proveniente da Codogno

Un militare, di stanza nella caserma di Codogno, è stato ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli. La donna era in città in licenza quando ha appreso che il suo tenente era stato colpito dal virus e si è immediatamente rivolta alle strutture sanitarie. Immediatamente è stata posta in isolamento nelle camere a pressione negativa del pronto soccorso dell'ospedale collinare.

Al momento del ricovero risultava avere febbre e problemi respiratori. Sintomi che riconducono inevitabilmente al virus e la provenienza della paziente ha preoccupato non poco i medici. Le è stato effettuato un tampone faringeo che però ha dato risultato negativo, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo. Al momento non è stata adottata nessun'altra misura nei confronti dei suoi familiari. Il tenente che è risultato positivo al virus, lavora nella stessa caserma in cui presta servizio la paziente ricoverata a Napoli.

Negativi tutti i tamponi finora analizzati

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS