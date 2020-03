Quarantena da Coronavirus: "Mezzi pubblici ancora troppo affollati"

La foto che vi mostriamo mostra distintamente un gruppo di persone accalcate che viaggia su un autobus: qualcuno si copre alla meno peggio bocca e naso con un fazzoletto, gli altri non hanno alcuna protezione. La fotografia, scattata con il telefonino, è stata inoltrata a Nino Simeone presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità di Palazzo San Giacomo per segnalare le condizioni in cui si viaggiava in piena quarantena sabato 15 marzo, di pomeriggio, sul filobus n. 254 che copre il percorso PORTICI-NAPOLI e ritorno (p. Poli - via Diaz - corso Garibaldi - corso San Giovanni a Teduccio - via Ponte dei Francesi - via Ponte dei Granili - via Reggia di Portici - A. Volta - via Vespucci - corso Garibaldi -CIRCUM. - piazza Garibaldi - p. P. Umberto - c. Garibaldi - piazza Carlo III - v. Gussone - v. Arenaccia - v. Nicolini).

"Se durante il fine settimana, in piena quarantena, i mezzi pubblici sono pieni di utenti - sbotta Simeone - figuriamoci cosa succederà a partire da lunedì, quando entrerà in vigore il taglio delle corse e ci sarà la metà degli autobus in circolazione. E' davvero inspiegabile la presenza di tante persone sui bus e tram, perlopiù anziani e adolescenti chiosa Simeone - e sono preoccupatissimo per il personale, in particolare gli autisti, che nonostante la quarantena non possono fermarsi ma, anzi, come sottolineato dal sindaco Luigi de Magistris, devono andare a lavoro". Il sindaco, infatti, proprio sabato, con un post sulla sua pagina FB aveva precisato che "per i dipendenti comunali e i dipendenti delle aziende riferibili al Comune che si RIFIUTANO di prestare i servizi pubblici e di pubblica necessità, si attiveranno le procedure disciplinari, sino all'immediata interruzione del rapporto di lavoro, con assunzione immediata in deroga du altri lavoratori".

"Fotografie come quella e segnalazioni mi arrivano un po' da tutte le linee di bus attive in città, mentre in un momento di crisi sanitaria così importante i mezzi dovrebbero essere praticamente vuoti - precisa Simeone - Chiederò alle autorità competenti, al Sindaco e all'Azienda, di aumentare i controlli a bordo e di verificare le motivazioni per quelle presenze. È una questione di sicurezza e di buon senso, a tutela di tutti i cittadini e soprattutto dei lavoratori che stanno garantendo il servizio, dignitosamente e con grande senso del dovere. Questi uomini e queste donne, in questo momento di grande preoccupazione generale, stanno dimostrando tutto il loro valore, umano e professionale e non sempre in sicurezza. Da parte mia, nei confronti di questi eroi, soltanto un grandissimo ringraziamento".

