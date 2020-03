Emergenza Covid-19, il Cardinale Sepe: "Napoletani abituati a soffrire, ce la faremo"

"Noi napoletani siamo abituati a vincere le prove più dure, insieme con tutti i nostri fratelli sparsi per tutta l'Italia, ce la faremo anche questa volta". Così il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, che oggi ha voluto lanciare un messaggio di speranza alla città, in sofferenza per l'emergenza Covid-19 e tutte le sue pesantissime conseguenze.

"Andrà tutto bene - dice - come hanno scritto i bambini sui cartelli esposti alle finestre di casa". "Coraggio, non abbiate paura - afferma ancora Sepe - Dio è con noi, per intercessione della Vergine Maria, di San Gennaro e dei nostri Santi protettori".

"In questo momento di grande difficoltà, paura, scoraggiamento, mi rivolgo ai fedeli a nome di Cristo per invitarli alla preghiera e a non perdere la speranza che il Signore ha posto nei nostri cuori. 'A Madonna v'accompagna", è stata la sua conclusione.