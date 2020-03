Viste le restrizioni per l'emergenza Coronavirus in tutta Italia, con l'allargamento delle zone protette per tutta la Penisola, celebrare la messa è vietato, al fine di evitare assembramenti in chiesa di fedeli.

Per ovviare a tale imposizione e consentire ai più religiosi di non perdere le benedizioni dei parroci, ecco l'idea innovativa della Diocesi di Sorrento – Castellammare Di Stabia della Parrocchia Maria Santissima del Carmine, che celebra la messa online, con tanto di benedizione finale.