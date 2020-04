Coronavirus, da Bagnoli l'appello: "Riaprite i mercati rionali"

"Consentite la riapertura, vendiamo generi di prima necessità anche noi. Se andiamo avanti così molte attività non potranno più riaprire a maggio". E' accorato l'appello che fa Mario, da tanti anni gestore di una bottega di frutta e verdura all'interno del mercato rionale di Bagnoli. Il mercatino coperto qui è un punto di riferimento per tanti consumatori. Vi si trovano attività di macelleria, salumeria, un minimarket, un bar, pescherie e, appunto, negozi di frutta e verdura. "Parliamo di circa trenta famiglie", spiega Mario. "Famiglie che da oltre un mese non possono più lavorare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La questione, spiega Mario, è sottile. In altre regioni d'Italia i mercati sono già stati riaperti. "Anche noi vendiamo alimentari ma ci riforniamo attraverso canali di distribuzione diretti. La nostra è una catena corta, ed è importante che ciascuno continui a lavorare, altrimenti potrebbe spezzarsi". Al momento, spiega Mario, non sono arrivati sussidi governativi o Regionali. "Non credo che potremmo andare avanti per molto. Il quattro maggio, se anche dovessero consentrici la riapertura, potrebbe essere troppo tardi".