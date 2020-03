Cardarelli, l'assenteismo era una bufala: "Su 739 medici solo 33 in malattia"

"Notizia che non trova alcun fondamento nei documenti puntualmente verificati dalla direzione amministrativa". È così che la direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli definisce quanto su tutti i media nazionali si stava scrivendo a proposito di 249 presunti "dottori malati immaginari" rimasti - sempre nella ricostruzione della vicenda fatta dalla stampa - a casa anziché affrontare in corsia l'emergenza Coronavirus.

"I numeri, certificati e verificabili, riferiscono di un organico di 739 medici dei quali 276 impegnati nel Dipartimento di Emergenza Urgenza Dea - prosegue la nota del Cardarelli - Dei 739 medici impegnati a combattere l’emergenza legata al coronavirus e a tutte le altre patologie i medici assenti per malattia sono 33. Di questi 17 operano nel Dipartimento di Emergenza Urgenza Dea e altri 16 sono invece assegnati ad agli altri dipartimenti assistenziali".

Inoltre, prosegue l'Azienda Ospedaliera, "è bene rilevare anche che dei 33 medici attualmente in malattia 4 sono affetti da anni da gravi patologie e 4 sono stati accertati Covid positivi".

La comunicazione di stamattina: "Avviata un'indagine interna"

Stamane la stessa direzione strategica dell'ospedale aveva annunciato la disposizione "tramite gli uffici competenti" di "un'indagine interna mirata ad analizzare ogni singolo caso di malattia" dei dipendenti. Questo con la volontà di "esaminare caso per caso", sia per "accertare le irregolarità", sia per "tutelare quanti sono legittimamente a casa per comprovate ragioni di salute".

"Ove emergessero comportamenti scorretti la Direzione Strategica del Cardarelli provvederà a trasmettere l'esito delle indagini agli organi competenti e adottare prontamente i necessari provvedimenti disciplinari", aveva sottolineato l'ospedale: "Useremo il massimo rigore - le parole del direttore generale Giuseppe Longo - ma non passi il messaggio che tutti i dipendenti del Cardarelli sono dei 'malati immaginari'". "In questa azienda - era stata la conclusione del direttore generale - ci sono 3mila donne e uomini che lavorano instancabilmente al servizio dei pazienti. A loro va il nostro ringraziamento per quanto fanno e, voglio sottolinearlo, sono loro i primi a chiederci di fare luce su quanto avvenuto affinché si possano individuare subito le eventuali irregolarità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'esposto del Codacons

Sulla vicenda peraltro il Codacons ha presentato quest'oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli. "Chiediamo alla Procura di accertare la veridicità di quanto apparso oggi su numerose testate", era stata la richiesta dell'associazione.