La Regione: “Partita gara per tre milioni di mascherine”

“È partita la gara per la dotazione di circa tre milioni di mascherine con l'obiettivo di destinarle ai cittadini della Campania alla riapertura delle attività. Come annunciato, già dalla fine di questa settimana, un primo lotto di mascherine disponibili, sarà distribuito dalle farmacie”. L'annuncio arriva dalla Regione Campania che ha programmato di imporre l'obbligo dell'utilizzo della mascherina per i cittadini alla riapertura delle attività. ​

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con l'ordinanza n. 32, emanata due giorni fa dalla Regione a firma del presidente Vincenzo De Luca in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, aveva già stabilito l'obbligatorietà delle mascherine sui mezzi pubblici. "È di fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri". Quindi su bus e treni del trasporto pubblico mascherine obbligatorie. Il provvedimento venne ripreso anche dall'Eav, holding del trasporto pubblico regionale, attraverso un post Facebook. L'idea di De Luca è imporre a tutti l'utilizzo una volta finito il lockdown.