Farmacie: arrivate le mascherine per gli esenti da ticket

Sono arrivate questa mattina nelle farmacie napoletane le prime mascherine da distribuire ai cittadini. Si tratta di un primo lotto da 500mila kit messi a disposizione dalla Regione Campania. "In totale dovranno essere 3 milioni di kit ma ancora non abbiamo avuto notizie di prossime consegne" commenta Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli.

Ogni busta contiene due mascherine chirurgiche a triplo strato lavabili. Questo lotto verrà consegnato gratuitamente ai meno abbienti, cioè coloro che sono esenti da ticket. Si tratta del primo passo verso il 4 maggio, quando per uscire di casa sarà obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione.

"Non c'è più il rischio di non trovare le mascherine - assicura Di Iorio - il mercato si sta stabilizzando, i costi si abbassano. Stanno arrivando gli ordini fatti un mese fa quando eravamo nel pieno dell'emergenza. Non nego che ci sia stata qualche speculazione nelle settimane precedenti, ma chi ci ha guadagnato di più è il Governo con il 22 per cento di iva. Se a livello nazionale di vuole fare qualcosa di serio si potrebbe accogliere la proposta di ridurre l'iva dal 22 al 4 per cento, così da ridurre anche il costo finale del prodotto".