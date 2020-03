Coronavirus, la Finanza sequestra migliaia di mascherine e le dona al Cotugno

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord finalizzata a verificare ipotesi di reato riguardanti manovre finanziarie speculative su prodotti sanitari e disinfettanti (diventati merce rare durante l'emergenza Coronavirus), il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano ha effettuato un sequestro preventivo nei confronti di una parafarmacia.

Lo scorso 27 febbraio i finanzieri, durante un controllo, hanno sequestrato circa 10mila mascherine, di due diversi tipi, che - in una parafarmaci di Varcaturo - venivano messe in vendita con un rincaro rispetto all'acquisto del 6150% per un tipo e del 300% per l'altro.

Il valore dell'attività commerciale sottoposto a sequestro è stimato in 400mila euro. Le mascherine sono state cedute al loro reale valore di mercato all'Ospedale Cotugno di Napoli.

I finanzieri hanno oggi completato la consegna della fornitura agli incaricati dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.