Coronavirus, l'annuncio del Calcio Napoli: "Pensiamo a mascherine azzurre ufficiali"

A Radio Kiss Kiss ha parlato il Capo delle Operazioni del Calcio Napoli, Alessandro Formisano: "Non anticipo nulla ma abbiamo lavorato con lo staff per studiare iniziative per il sociale, l'avallo del presidente e tante aziende sponsor per un importante attività che presenteremo domani o al massimo giovedì per sentirci vicini a famiglie bisognose del territorio, in modo da non lasciare dietro nessuno", ha detto Formisano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mascherine

"Stiamo cercando di capire se esistono aziende riconosciute che producano mascherine azzurre. Quando capiremo se in Italia esistono delle aziende che possono fornire del materiale, lo andremo a valutare. La logica sarà quella della diffusione di un prodotto che nelle prossime settimane farà parte del nostro guardaroba. L'Istituto Superiore di Sanità ha avviato dei processi in deroga, per una diffusione capillare a costi contenuti".