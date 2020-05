Coronavirus, in distribuzione anche le mascherine per bambini

Sono in distribuzione le mascherine per bambini. Lo annuncia il Governatore Vincenzo De Luca che assicura la distribuzione di oltre 1 milione di mascherine per i più piccini. "Dopo 4 milioni e mezzo di mascherine per adulti inviate a casa dei nostri concittadini, abbiamo avviato la distribuzione di oltre 1 milione e 250mila mascherine per bambini in due formati diversi (ogni kit composto da due pezzi): 4-8 anni e 9-16 anni", scrive De Luca.

"Abbiamo voluto iniziare questa ulteriore distribuzione dai 200 bambini degli istituti Smaldone di Napoli e Salerno che si prendono cura di minori sordomuti e in alcuni casi anche ciechi dalla nascita. Soprattutto in questo momento, dobbiamo tutelare in primo luogo i più deboli", conclude il Governatore.

L'annuncio

"Il Presidente Vincenzo De Luca, in aggiunta alle mascherine già in distribuzione ai cittadini della Campania, ha dato mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini, per renderle disponibili per le famiglie già in avvio della Fase II". Questo l'annuncio della Regione diffuso il 26 aprile.