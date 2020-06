Coronavirus, palloncini bianchi al Loreto Mare per "l'abnegazione dei sanitari"

Un "ringraziamento a tutto il personale, medico, sanitari, sanificatori, elettricisti. Un grazie anche a chi l'ha pulito, a tutti quelli che hanno datto una mano. Molti si sono abnegati. Ringrazio tutto il personale del Loreto Nuovo per tutto quanto è stato fatto, per il vostro sacrificio". Un momento toccante, celebratosi all'esterno dell'ospedale recentemente convertito in Covid-Hospital. Centocinquanta palloncini bianchi sono stati fatti librare in cielo.

Il video è stato condiviso dal comitato delle Case Nuove per il ripristino dell'ospedale Loreto Mare.