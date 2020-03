Coronavirus, la lettera dell'imprenditrice ai colleghi: "Tuteliamo i nostri dipendenti"

L'imprenditrice Emiliana De Crescenzo, titolare di un noto centro estetico a Ercolano, ha voluto rivolgere un appello a tutti i suoi colleghi imprenditori. Attraverso una lettera Emiliana De Crescenzo lancia una richiesta di aiuto a favore dei tanti operai e dipendenti delle diverse attività che si trovano sul territorio.

Qui il testo della lettera indirizzata agli imprenditori.

“Cari Colleghi,

in questo momento di difficoltà collettiva, per le aziende e le attività commerciali, che ogni giorno creano economia nella nostra città, come spesso accade ad essere più colpita è la classe operaia e i dipendenti delle diverse attività. Per questo mi rivolgo a Voi imprenditori e Vi chiedo di essere vicini ai Vostri dipendenti, oggi che viviamo un momento di crisi, ma soprattutto quando questo momento sarà passato.

È di queste ore la notizia che l’imprenditore Giovanni Rana, presidente dell'omonimo pastificio veronese, guidato dal figlio Gian Luca, che, in qualità di amministratore delegato, ha dato il buon esempio varando un piano straordinario di aumenti salariali per 2 milioni di euro, come speciale riconoscimento dell'impegno dei 700 dipendenti presenti nei cinque stabilimenti in Italia che stanno garantendo la continuità negli approvvigionamenti alimentari durate l’emergenza.

Anche noi piccoli imprenditori possiamo fare la nostra parte, garantendo ai nostri dipendenti il lavoro e dando loro tutte le dovute garanzie economiche e fiscali soprattutto dopo questa crisi.

Vi chiedo inoltre di unirvi a me, nella richiesta alle Istituzioni locali, di aiuti per la classe imprenditoriali, per far in modo che questa crisi non distrugga l’economia del territorio. Ringraziandovi anticipatamente per quello che farete ,vi abbraccio tutti".