Ischia, rientrati dalla Lombardia violano l'isolamento: deferiti

Erano rientati a Ischia dalla Lombardia e, per questo motivo, erano stati messi in isolamento. Ma due giovani isolani hanno pensato bene di tentare una fuga dallo stato di quarantena nel Borgo Sant'Angelo. Quando hanno avvistato l'automobile dei carabinieri si sono nascosti dietro un muretto. Insospettiti, i militari hanno approfondito e chiesto le generalità ai due ragazzi, scoprendo che si trattata di due in obbligo di isolamento. Sono stati deferiti per il reato di diffusione colposa di epidemia.

