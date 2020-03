Emergenza Coronavirus, tre casi a Ischia e famiglia denunciata a Capri

Particolare la situazione per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 sulle isole. A Ischia sono stati accertati 3 nuovi casi, a Capri una famiglia è sbarcata senza motivo e per questo è stata denunciata.

I casi ischitani si sono verificati a Serrara Fontana. Li ha resi noti il sindaco: si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare che si trovavano già in isolamento da 10 giorni. Pare siano legati ad una persona trovata positiva due giorni fa, persona che presta servizio presso l'ospedale Rizzoli. La richiesta sull'isola, sempre più pressante, è che l'Asl Napoli 2 sottoponga a tampone tutti i dipendenti dell'ospedale.

A Capri invece è giunto un intero nucleo familiare, con un'auto imbarcata da Napoli. Per loro è scattata la denuncia, una maxi-multa e l'isolamento. Avevano deciso di far rientro nella propria abitazione di Anacapri, ma questo è stato giudicato "senza che vi fosse un motivo valido per mettersi in viaggio". Al momento della contestazione è nata un'accesa discussione con le forze dell'ordine. Per uno di loro è scattata anche una denuncia per altri reati. Dovranno restare in quarantena per 14 giorni in isolamento nel proprio domicilio.