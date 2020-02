Coronavirus, intervista a uno dei colleghi dell'avvocato infetto: “Sono tranquillo”

Napolitoday ha raggiunto telefonicamente uno dei colleghi dell'avvocato definito il paziente uno a Napoli. Il professionista è stato tra quelli che nei giorni scorsi sono stati a più stretto contatto con lui. Per ovvi motivi, anche se il tampone effettuato ieri al Cotugno ha dato esito negativo, il nostro intervistato preferisce che il suo nome non sia pubblicato. È del tutto calmo e tranquillo. "Non ho avuto paura e non ne ho - spiega - ho visto il decorso che il virus ha avuto nel mio amico e collega: assolutamente banale, appena qualche linea di febbre, e un po' di raffreddore".

Racconta che quando il collega è tornato dalla trasferta a Milano stava bene: niente febbre, tosse o raffreddore. Quando però sono iniziati i primi sintomi di malessere, l'avvocato ha subito informato i colleghi di studio e tutti, a scopo precauzionale, si sono astenuti dalle udienze. Adesso, come altri colleghi tutti risultati negativi, è in quarantena domiciliare. "Sono stati tutti molto gentili e io sono assolutamente sereno, anche se è doveroso che io stia in quarantena per evitare qualsiasi allarmismo".