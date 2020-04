Rosario, infermiere napoletano volontario al Nord contro il Covid

Soltanto un mese fa Rosario Napolitano, 31 anni, è entrato in servizio come infermiere all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Un incarico atteso per anni ma, appena si è prospettata la possibilità, Rosario ha deciso di partire volontario per il Nord, dove l'emergenza Coronavirus ha avuto il suo epicentro.

Poche ore dopo l'intervista a Napolitoday, è stato assegnato alla Lombardia, la regione che ha finora pagato il prezzo più alto al Covid-19. "E' vero, io un lavoro lo avevo, ma quando attraverso i media ho visto la sofferenza sul volto dei miei colleghi che lavorano al Nord ho fatto domanda per partire e dare il mio contributo". Oltre 9mila le domande pervenute alla Protezione civile, appena 500 gli infermieri selezionati. Rosario è tra questi.

"Parenti e amici mi hanno chiesto chi me lo facesse fare. Mia moglie è preoccupata, abbiamo un figlio di un anno. Ma ha capito la mia scelta e mi sostiene". Il 31enne è entrato in servizio a Napoli pochi giorni dopo il lockdown, quando anche in Campania sono saliti i numeri dei contagi: "In alcuni reparti si vive un incubo. Il personale non è sufficiente e nel primo mese non avevamo i dispositivi di protezione individuale. L'emergenza non è passata, in alcune regioni i contagi continuano a crescere e la fase 2 rischia di essere un boomerang. Ognuno di noi deve fare la propria parte".