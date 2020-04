Incita a “scendere in strada e fare una rivolta”: denunciato

I social in questo periodo di quarantena stanno raccogliendo gli sfoghi di diverse persone esasperate dalla situazione. In alcuni quartieri di Napoli, l'allarme sociale è però più pressante e il rischio di rivolte di strada è concreto. Per questo motivo le forze dell'ordine sono attente a ciò che circola in rete per prevenire ogni possibilità di disordini.

Stamattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno accertato che su un noto social network era stato pubblicato un video in cui un uomo incitava i residenti del quartiere Forcella “a scendere in strada per fare una rivolta” allo scopo di disobbedire alle prescrizioni previste per arginare la diffusione epidemiologica da Covid-19. I poliziotti hanno rintracciato l’autore, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per istigazione a delinquere.