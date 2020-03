Gel per le mani senza autorizzazione: sequestrati 4.500 flaconi

Confezionavano flaconi su flaconi di un liquido che assicuravano essere gel igienizzante per le mani. Un prodotto che vale oro in questo periodo di emergenza. Peccato che le bottiglie fossero sprovviste di qualsiasi autorizzazione ministeriale, necessaria per i liquidi che si definiscono battericidi. Tale autorizzazione assicura che tali prodotti siano stati sottoposti a una preventiva valutazione che ne garantisca la sicurezza e l’efficacia nelle condizioni di uso indicate. Fasulla l'etichetta che garantiva l'eliminazione del 99,9 per cento dei batteri.

I carabinieri hanno scovato il gel sugli scaffali di un supermercato napoletano e ne hanno sequestrato 450 flaconi. Le indagini si sono, poi, spostate nel laboratorio i produzione, dove i militari hanno trovato altri quattromila flaconi già pronti per essere inviati sugli scaffali e tremila litri ancora da confezionare.

I carabinieri hanno provveduto al sequestro del prodotto e dei locali del laboratorio, mentre il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria.