Positivo al Covid-19 fa perdere le tracce: trovato dopo otto giorni

Un cittadino tunisino, risultato positivo al Covid-19 al San Giovanni Bosco, aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 7 aprile, prima di ricevere i risultati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 57enne, senza fissa dimora e destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato fermato ieri dagli agenti della municipale in via Casanova, che hanno posto in atto tutte le misure preventive per evitare il contagio. Era stato in ospedale dopo un intervento gastrico che gli aveva lasciato una grossa cicatrice.