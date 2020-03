De Magistris: "Lavoriamo per distribuire soldi a chi ne ha bisogno"

"Sono convinto che vinceremo questa battaglia. L'emergenza sta diventando economico-sociale e dobbiamo lavorare perché ciò non accada". Luigi de Magistris, questa mattina, davanti al Comune di Napoli, ha rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime mietute dal Coronavirus.

Il pensiero del primo cittadino va ai fondi che il Governo ha stanziato per i Comuni. In particolare, per Napoli sono stati stanziati circa 7,5 milioni di euro: "Non sono sufficienti, ma sono meglio di niente. Vanno bene per tre settimane, poi dovranno intervenire di nuovo. Se si va avanti così i Comuni scompariranno. Chiediamo un aiuto anche alle persone facoltose per creare il fondo di solidarietà. Il banco alimentare è già attivo e distribuisce generi alimentari e farmaci. E' possibile chiamare lo 0817955555".

Per de Magistris è fondamentale combattere la camorra che anche in questo momento cerca di speculare sulla pelle delle persone: "Ci sono schifezze di persone, come gli strozzini, che si arricchiscono sulla povertà della gente. Non lo dobbiamo permettere"