Folla in Pignasecca, la distanza di sicurezza è un miraggio

Per ricordarsi com'era il mondo fino a un mese fa basta andare in Pignasecca, nel centro di Napoli. Qui, a mezzogiorno, c'è quasi la folla che ci sarebbe in un normale giorno feriale. Gli esercizi commerciali, tra salumerie, macellerie, pescherie e minimarket, sono molto ravvicinati e le varie file si mischiano fino a diventare un'unica grande folla che popola i vicoli strettissimi. Ai pedoni si aggiungono motorini e automobili, parcheggiate anche in seconda fila o sui marciapiedi. In queste strade, tenere la distanza di sicurezza di un metro è un'impresa.

(Foto Massimo Romano)