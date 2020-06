Coronavirus, mini focolaio in un circolo ricreativo: segnalati tre casi

Sarebbero tre i casi registrati negli ultimi due giorni a Tufino. Il primo contagiato frequenterebbe abitualmente un circolo privato, come gli altri due positivi.

L'amministrazione comunale ha deciso a scopo precauzionale di chiudere momentaneamente il mercato settimanale che era in programma oggi.

Il post di ieri del sindaco di Tufino

"A seguito delle indagini svolte sono stati individuati, al momento, 31 frequentatori abituali del circolo che domani mattina verranno sottoposti a screening da parte dell’Asl. In queste ore si stanno notificando a questi nostri concittadini i relativi provvedimenti. Resta inteso che chiunque abbia frequentato il circolo e non sia stato individuato, come da ordinanza, DEVE autoisolarsi ed autodenunciarsi.

Stiamo tutti facendo enormi sforzi in questa situazione così difficile ma e’ necessario che TUTTI facciano la propria parte mostrando maturità. E’ una questione di rispetto per tutta la nostra Comunità. FORZA TUFINO", è la nota del sindaco di Tufino.