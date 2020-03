File ad Equitalia in piena emergenza Coronavirus

File davanti agli uffici di Equitalia di via Bracco, in pieno centro a Napoli, in piena emergenza Coronavirus. "E' proprio la situazione tipica che andrebbe evitata in questo momento. Bisogna evitare assembramenti in strada. Le comunicazioni urgenti in entrata o uscita all'Agenzia dovrebbero essere inviate online".

E' la foto-denuncia inviata a NapoliToday da un lettore.

"E' come sparare": sputi contro medico e infermiere al Cotugno

"Ho perso un medico e un infermiere validissimi che adesso devono state in isolamento e non possono dare, come hanno fatto finora il loro prezioso contributo. Sputare addosso a una persona quando si hanno, in un momento come questo, sintomatologie e febbre, equivale a sparare, non c'è differenza". E' la denuncia del direttore generale del Cotugno di Napoli Maurizio Di Mauro.

L'atto criminoso, perchè è di questo che stiamo parlando, è avvenuto ieri sera nell'ospedale. Protagonista una persona con sintomi febbrili in file per fare il tampone, spazientita per l'attesa. "Sono indignato, ci sono ragazzi che stanno dando l'anima, anche di 23 e 24 anni nella battaglia contro il Coronavirus".