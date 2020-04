Coronavirus, la foto emblematica: lunga fila alla mensa dei poveri

Circola una fotografia scattata ieri nei pressi di via Marina, all'altezza della Mensa dei Poveri. Lo scatto, diffuso dalla pagina sociale dell'ex Opg 'Je so' pazzo', immortala la lunghissima fila in attesa di un pasto caldo. E' l'immagine di un'emergenza sociale già in corso a Napoli e in molte altre città. Già nei giorni scorsi si erano registrate lunghe fila al banco dei pegni.

"Non saranno certo le disquisizioni sulla stabilità delle nostre relazioni sentimentali o sulla riapertura del campionato di calcio a ridurre il numero di persone in coda, anzi. I 'sarà', i 'faremo', 'stabiliremo nel decreto di Aprile che diventa decreto di Maggio', 'arriveranno altri soldi'... non riempiono la pancia. L'emergenza sociale è ora", si legge sulla pagina dell'ex Opg.