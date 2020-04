Capri nomina una task force per la “Fase due”

Per far ripartire senza rischi il motore dell'isola di Capri, l'amministrazione comunale ha deciso di affidarsi a un organismo di coordinamento che si occuperà di preparare tutto per la “Fase due”. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marino Lembo che ha affidato il ruolo di coordinamento all'assessore Paola Mazzina. "L'obiettivo principale che mi sono proposto - spiega il sindaco di Capri - è quello di creare uno spazio di confronto e di riflessione sulla prossima fase per l'elaborazione di proposte concrete che, oltre la mia persona, vedrà coinvolti di volta in volta secondo gli argomenti trattati, gli assessori con delega specifica ed i consiglieri competenti.

Il mio desiderio - ha concluso il sindaco - è discutere e condividere con voi, nei tempi e con i modi che l'attuale situazione consentirà, la costruzione della seconda fase nello spirito di fornire, come nelle migliori tradizioni della nostra Isola, all'insegna della sicurezza la migliore immagine di accoglienza" conclude il sindaco nel documento inviato ai rappresentanti dei vari settori della vita economica e sociale. L'isola è stata all'avanguardia per la capacità di contenimento del virus con solo due casi registrati e d'importazione.