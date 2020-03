Coronavirus, farmaci a domicilio per i bisognosi: l'iniziativa Gesco

La COS-Centrale Operativa Sociale, gestita dal gruppo di imprese sociali Gesco, ha messo a disposizione un servizio gratuito di reperimento, acquisto e consegna farmaci per quanti ne avessero bisogno e sono impossibilitati a recarsi in farmacia. "In questi giorni di emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova anche i medici di base e le farmacie sono decine le richieste di aiuto per l'acquisto di farmaci che stanno giungendo alla Centrale Operativa Sociale, e gli operatori si stanno attivando volontariamente e al di là del loro turno di lavoro per far fronte alle richieste".

Il servizio sarà in vigore per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus e la GESCO lancia un appello per il reclutamento di volontari disponibili ad effettuare consegne a domicilio di farmaci per gli anziani impossibilitati ad uscire di casa.