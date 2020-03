Da Napoli a Zocca per vedere la casa di Vasco: cinque fan denunciati

Si sono messi in viaggio da Napoli per andare a vedere la casa di Vasco Rossi. Tutt'altro che motivi indispensabili come recita il Dpcm contro il Coronavirus e per questo motivo sono stati denunciati. Protagonisti cinque ragazzi di Napoli che sono stati scoperti a Bologna mentre stavano per raggiungere Zocca, la piccola cittadina del rocker in provincia di Modena.

Incuranti delle disposizioni e sfidando la sorte nel recarsi anche in una delle zone rosse iniziali, i cinque si sono messi in viaggio partendo da Napoli. Sono stati scoperti dai carabinieri che li hanno denunciati per aver disatteso il decreto. Si tratta di cinque giovani tra i 18 e i 23 anni, due ragazzi e tre ragazze. La scoperta dei militari è stata fatta durante il pomeriggio di ieri.