Covid, famiglia contagiata a Secondigliano: quattro casi

Madre, padre, due figli. È così composta la famiglia di Secondigliano risultata, in queste ore, positiva al Coronavirus. A rendere noto l'esito dei loro tamponi è stato il presidente della VII Municipalità Maurizio Moschetti, che precisa come i quattro in questine siano gli unici casi registratisi nel quartiere negli ultimi giorni, e come inoltre questi non abbiano alcun legame con il focolaio (6 casi) verificatosi nel vicino campo rom di Scampia.

Dei quattro, la donna è attualmente ricoverata all'ospedale Cotugno, in condizioni ritenute comunque non gravi dai medici che l'hanno in cura. Non è chiaro, al momento, come la famiglia abbia contratto il Coronavirus, ma con una nota Maurizio Moschetti tranquillizza: "La situazione è costantemente monitorata dai servizi competenti dell'Asl Napoli 1 ed è completamente sotto controllo. In tal senso ho richiesto un incontro con l'Asl per avere il quadro della situazione. Resta la raccomandazione all'uso della mascherina nelle attività commerciali e di ristorazione, nei locali pubblici e in tutte le occasioni dove non è possibile mantenere il distanziamento".

Rassicurazioni sul focolaio nel campo rom

Nel frattempo si erano fermati a sei in tutto i positivi al Covid-19 del campo rom di Scampia. Tutti i tamponi eseguiti ieri, 29 in totale, sono risultati - si è appreso da fonti dell'Asl Napoli 1 Centro - negativi. E mentre il governatore Vincenzo De Luca ha spiegato che "la situazione è sotto controllo", pur avendo "informato il Ministero dell'Interno e della Salute che se avessimo trovato diversi casi non avrei avuto dubbi a mettere in quarantena l'intero campo", lo stesso sindaco Luigi de Magistris ha detto di non essere preoccupato per la situazione.

(video di Massimo Romano)

L'ultimo bollettino

Infine, sono 8 i casi di Coronavirus emersi dall'ultimo bollettino della task force della Regione Campania, pubblicato ieri e aggiornato alle 23,59 del 14 luglio. I riscontri sono emersi su 1846 tamponi effettuati, per un totale di 306.363 test che hanno dato 4.787 casi di positività dall'inizio dell'emergenza a oggi.Il bollettino riporta un nuovo caso di guarigione (ora in tutto 4.096) e che non si registrano nuovi decessi.