Coronavirus, procurato allarme su facebook: denunciato un uomo

I titolari di una nota clinica nel vesuviano hanno denunciato un uomo autore di un post su facebook nel quale si segnalava la presenza di un caso di paziente affetto da Coronavirus ricoverato nella struttura. La clinica fa sapere di non aver mai accolto neanche un caso sospetto, ma solo un cittadino cinese affetto da appendicite, che peraltro non rientrava in Cina da oltre 5 anni. L'autore del post è stato denunciato dai titolari della clinica, che si sono recati dai carabinieri per formalizzare la denuncia. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.

Proprio ieri durante una importante conferenza stampa il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto "attenzione alle notizie false (alle fake news) che stanno girando in maniera incontrollata sulla rete e sui social riguardo al Coronavirus. Vi invitiamo a seguire soltanto le comunicazioni che arrivano dai canali informativi ufficiali del Governo, del Ministero e della Regione Campania”. A scriverlo sul proprio profilo Facebook è stato il presidente della Regione che si è poi scagliato contro chi sta facendo circolare sui social notizie non veritiere rispetto all'emergenza Coronavirus.