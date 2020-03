L'esercito arriva a Pianura: "Gente in strada con la scusa delle caramelle"

"Sono felice dell'arrivo dell'esercito e delle altre forze dell'ordine. Le persone qui ancora non hanno capito la gravità della situazione ed escono per motivi futili". La testimonianza di un fruttivendolo accoglie l'arrivo dei militari nel quartiere Pianura, a Ovest di Napoli. L'esercito, insieme alla polizia di Stato, ha pattugliato le principali strade della zona, invitando le persone a non intrattenersi in strada e a mantenere in metro di distanza in prossimità degli esercizi ancora aperti.

"Mi capita ogni giorno di vedere persone che entrano nel mio negozio anche tre volte - racconta un salumiere - comprano un birra o una bottiglia d'acqua. Evidentemente pensano che stiamo tutti scherzando. Io ho paura, anche perché ho tre figli a casa". Sulla stessa lunghezza d'onda anche le dichiarazioni di un tabaccaio: "Entrano persone per comprare un solo pacchetto di sigarette oppure le caramelle. E' assurdo, io invito loro a fare la scorta per tutta la settimana, non voglio essere così esposto al contagio. Ben vengano i controlli".

A pattugliare Napoli sono i militari fino a pochi giorni fa impegnati nell'operazione Strade sicure, attiva fino a giugno. In particolare, le zone sotto osservazione nel Napoletano sono Marano-Pianura, Afragola-Acerra, Ercolano e Ottaviano.