Coronavirus, l'annuncio di De Luca: "Esercito in Campania"

Tra i commenti entusiastici della stragrande maggioranza dei commentatori del suo post, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha reso noto sui social network l'arrivo di un "primo contingente" dell'esercito in Campania per sorvegliare la corretta applicazione delle norme contro la diffusione del contagio da Covid-19.

"Alcuni contingenti dell'Esercito - ha sottolineato su Facebook il governatore - sono in arrivo in Campania per affiancare le Forze dell'Ordine nei controlli sul territorio necessari per il rispetto dei divieti sanciti dalle ordinanze nazionali e regionali. Complessivamente saranno impegnate 100 unità per questa prima fase. Poi si procederà a una programmazione più organica. Ho ricevuto comunicazione, a tal riguardo, questa mattina dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese".

La missione non ha ancora un definito piano organizzativo. "Per definire nei dettagli l'organizzazione della missione - ha spiegato infatti De Luca - si riunisce oggi il Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica con i Prefetti della Campania interessati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.