Psicosi Coronavirus, il sindaco di Ercolano su un presunto caso: "Niente panico"

Dopo che è stato reso noto che altre cinque persone sono risultate positive al Coronavirus in Campania, in molti si chiedono di dove possano essere. A Torre Annunziata si era sparsa la voce di un contagiato, poi rivelatasi fasulla. Ora è la volta di Ercolano, invece, con il sindaco Ciro Buonajuto costretto ad una precisazione via social su un presunto positivo al Covid-19.

"Stanno circolando parecchie informazioni frammentate e fuorvianti su un test per verificare il coronavirus effettuato su un cittadino residente a Ercolano. Ecco come stanno le cose: Un nostro concittadino nelle scorse settimane ha partecipato a un corso che si è tenuto a Milano ed ha saputo che un suo collega di corso è poi risultato positivo al covid-19. Per questo motivo, e in via precauzionale, pur non avendo sintomi riconducibili al coronavirus, questa mattina gli è stato effettuato un test a domicilio. Le autorità sanitarie saranno in grado di fornire il risultato del test tra stasera e domani mattina, nel frattempo la persona in questione è in casa e strettamente monitorata. Per cui niente panico e niente gesti sconsiderati, manteniamo la calma ed atteniamoci esclusivamente alle informazioni che arrivano da fonti istituzionali. Vi terrò aggiornati su tutto".

Comandante eroe

E' sceso per ultimo dalla Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata dallo scorso 5 febbraio a Yokohama, a causa dell'epidemia da Coronavirus (più di 700 i casi) scatenatasi a bordo, il comandante sorrentino Gennaro Arma, residente a Sant'Agnello nel napoletano.

Definito da tutti come un eroe, anche dalla stessa compagnia Princess Cruises, per il comportamento encomiabile e sereno tenuto a bordo nell'emergenza, Arma ha atteso, da buon capitano, che il gruppo finale dell’equipaggio, circa 130 persone, sbarcasse. "Capitano Arma è stato l'ultimo a lasciare Diamond Princess, ed è un eroe agli occhi di tutti noi che facciamo parte della comunità globale della Principessa.Bravo Capitano", è il post pubblicato su Facebook della compagnia di navigazione.