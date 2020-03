Coronavirus: recuperati 490 posti in più per l'emergenza

Nella peggiore delle tre proiezioni messe a punto dal centro regionale di riferimento dell'ospedale Cotugno in base all'andamento del contagio, a lievllo regionale servivano 490 posti in più per i pazienti CoVid-19. E' partita così la riorganizzazione di tutta la rete, con la creazione di altri due centri per l'esame dei tamponi, a Salerno, nell'ospedale Ruggi d'Aragona, e ad Avellino, presso il Moscati, cui si è aggiunto oggi quello del Sant'Anna di Caserta. L'ospedale di Maddaloni, poi, nel Casertano, e' stato destinato pure alle terapie intensive e alla cura dei pazienti con Conavid-19.

L'obiettivo dei 490 posti in piu' (102 di terapia intensiva, 85 di sub terapia intensiva e 403 fra malattie infettive e pneumologia) è centrato grazie alle rapide risposte delle Asl di Salerno e Avellino; delle aziende ospedaliere Moscati di Avellino, Ospedale dei Colli con Cotugno e Monaldi, Cardarelli e Ruggi; dell'Asl Napoli 2 per i nosocomi di Giugliano e Pozzuoli; dell'Asl Napoli 1 con il Loreto Mare; degli atenei Federico II e Vanvitelli; dell'ospedale pediatrico di Napoli Santobono, che pure ha allestito un reparto specifico per i piccoli contagiati con un posto in terapia intensiva; del San Pio di Benevento.

Il Loreto Mare presidio anti-coronavirus

Domani, intanto, il rinnovato ospedale Loreto Mare accoglierà il suo primo paziente positivo al coronavirus. Il presidio ospedaliero di via Marina, riorganizzato a tempo record, per i pazienti con Covid-19 ha 120 posti letto e dieci di terapia intesiva. In fase di allestimento e pronti nelle prossime due settimane, inoltre, altri 20 letti per la terapia sub-intensiva e ulteriori 40 per la degenza ad alta intensità di cura. A dirigere il servizio, l'Asl Napoli 1 ha richiamato l'ex primario di Malattie infettive del Cotugno in pensione, Francesco Faella.

