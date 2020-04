Coronavirus, de Magistris: "Ecco tutte le strade sanificate in città"

Con un post su Facebook il Sindaco Luigi de Magistris pubblica il link (http://www.comune.napoli.it/sanificazione-strade) con l'elenco delle strade igienizzate dall'11 marzo a oggi.

Si tratta, come scrive il primo cittadino della conclusione delle "prime azioni di igienizzazione nella nostra città. Nel periodo dall’ 11 marzo al 13 aprile 2020 Asianapoli ha coordinato l’attività di numerose squadre (in primis di Asianapoli, del Comune di Napoli con Napoli Servizi e dell’ASL Napoli1, poi del Reparto Mobile della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione di ABC, oltre al contributo in alcune giornate degli agricoltori associati alla Coldiretti Campania) con il dispiegamento di circa 15 automezzi e 40 lavoratori dedicati al giorno (tra autobotti, lavastrade, pick up equipaggiati con cannoni igienizzanti, sistemi spray wash, etc.) con l’obiettivo di igienizzare tutte le strade, le piazze, i vicoli, le cupe e i larghi. La gran parte delle igienizzazioni è stata svolta di notte o all’alba, quando le presenze in strada di persone era praticamente nulla ed anche le poche attività commerciali consentite erano chiuse, in modo da igienizzare in sicurezza e raggiungere anche gli angoli più difficili della città. Altri servizi invece si sono svolti di mattina o nel tardo pomeriggio per utilizzare la più ampia disponibilità di uomini e mezzi a disposizione. Sono state igienizzate circa 2800 tra strade e piazze e coperti oltre 1700 km lineari. Ricordiamo, inoltre, che i lavori di spazzamento meccanico, lavaggio stradale e igienizzazione non si fermano."

Clicca qui per scaricare in pdf l'elenco completo strade sanificate a Napoli