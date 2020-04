Coronavirus, zero contagi e due decessi a Pozzuoli

Un bilancio dolce-amaro quello che è stato tracciato dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia nel corso del consueto appuntamento con l’aggiornamento dei suoi concittadini su facebook. Da una parte la gioia per i risultati negativi dei 26 tamponi effettuati nella giornata di ieri presso il Casello del nosocomio cittadino. Dall’altra, purtroppo, la notizia più brutta: quella del decesso di due cittadini ricoverati.

Ho ricevuto i dati di oggi riguardanti Pozzuoli. Sono stati effettuati 26 tamponi al Casello del nostro nosocomio e registriamo zero positivi. Purtroppo devo comunicarvi anche due decessi. Si tratta di due nostri concittadini ricoverati, di cui uno collegato al contagio del Santa Maria delle Grazie. Ci stringiamo alle loro famiglie, in questo momento di dolore ed isolamento, pronti a sostenerli in ogni percorso. Dal dipartimento epidemiologico ci è stato comunicato anche che nella giornata di ieri è stato attribuito erroneamente ai contagiati di Pozzuoli un cittadino di Napoli. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, dunque, sono stati sottoposti a test covid in totale 605 nostri concittadini. Sono 87 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus (un cittadino in meno rispetto a ieri, perché residente a Napoli):

- 67 persone sono attualmente contagiate (1 ospedalizzateA e 66 in isolamento domiciliare),

- 10 persone sono guarite definitivamente

- 10 persone sono decedute

Rispetto alla nostra popolazione, di 80mila abitanti, sono numeri che dimostrano che ci siamo comportati e ci stiamo comportando bene, tenendo presento quanto accaduto al Santa Maria delle Grazie, che ha incrementato il dato dei contagiati, da Pasqua ad oggi, di oltre 40 unità.

C'è ancora qualche sforzo da fare. Facciamolo insieme per uscire da questo lungo periodo. Dovremo cambiare le nostre abitudini, ma servirà per ritornare alla normalità. Abbiamo affrontato tante difficoltà, ma a testa alta ne siamo sempre usciti. Ed anche questa volta non saremo da meno!