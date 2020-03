Altre due vittime a Pozzuoli: l'addio del sindaco

Ancora due decessi a Pozzuoli di persone positive al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il sindaco della città, Vincenzo Figliolia dopo aver ricevuto la notizia dalla task force della Protezione civile. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna. Quest'ultima in ordine di tempo, aveva scoperto da poco di essere positiva al Coronavirus. La città piange così la terza e quarta vittima dell'epidemia.

Tutte le notizie sul Coronavirus

Il messaggio del sindaco di Pozzuoli

L'Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato i dati relativi ai tamponi effettuati oggi. Registriamo una concittadina positiva al coronavirus, e purtroppo dobbiamo constatarne anche il suo decesso. Anche un altro paziente, risultato positivo, è deceduto. Ci stringiamo alle famiglie in questo momento di sconforto e dolore profondo. In totale sono 18 i casi, di cui 13 attualmente contagiati, un guarito e quattro decessi. Abbiamo una sola strada per evitare che ci siano ulteriori contagi a catena: stare in casa! È l'unica soluzione per poterci salvare

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.