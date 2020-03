Due giudici positivi al Coronavirus: chiusi due piani del tribunale

Due casi di Coronavirus tra i magistrati dell'area penale sta mandando nel panico il palazzo di giustizia napoletano. Dopo i casi degli avvocati contagiati dal paziente uno napoletano, anche tra i giudici risultano i primi casi di positività al virus. Per questo motivo sono stati chiusi due piani del tribunale di Napoli dove ci sono le due cancellerie che lavoravano con i magistrati contagiati. Tutti i dipendenti che hanno avuto contatti con le toghe sono stati messi in quarantena fiduciaria.

Due sezioni della Corte d'Appello isolate

Due sezioni della Corte d'Appello napoletana sono praticamente. All'esterno delle porte d'ingresso è stato affisso un avviso che segnala la chiusura delle aree. “Area chiusa, personale in isolamento” la scritta con la firma del dirigente. È attualmente in corso una riunione a cui stanno partecipando il presidente della Corte d'Appello, il procuratore generale e i rappresentanti della sicurezza della Rsu. A breve potrebbe arrivare un provvedimento da parte del presidente della Corte d'Appello. A partire da domani potrebbe già partire l'opera di disinfezione prevista per il fine settimana. Intanto gli avvocati hanno prolungato lo stato di agitazione fino al prossimo 20 marzo. Anche l'associazione dei magistrati ha chiesto delle verifiche urgenti dopo il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di ieri.

I concorsi vanno avanti

Al presidente della Campania viene chiesto dell'apparente contraddizione costituita dalle scuole che chiudono mentre concorsi che coinvolgono centinaia di persone vanno avanti. "Sono in atto due concorsi partiti prima dall'emergenza. Uno per 10mila giovani nella pubblica amministrazione (gli assunti saranno in realtà 2243, ndR) che si conclude nella giornata di oggi, un altro per 650 assunzioni nei centri dell'impiego - spiega De Luca - Abbiamo distanziato i banchi, collocato distributori di disinfettanti. Niente di drammatico, si va avanti ed i candidati sono arrivati regolarmente da tutta Italia".

"Andiamo avanti tranquillamente - sottolinea il numero uno di Palazzo Santa Lucia - la nostra linea è nessun panico ma estremo rigore, sia nell'individuazione dei contagiati sia nell'evitare l'espansione del virus".

La situazione stamattina

Intanto, sono di ieri sera gli ultimi aggiornamenti dalla task force della Protezione civile sul contagio per coronavirus in Campania. "Nel pomeriggio di oggi (ieri 4 marzo, ndR) sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 66 tamponi - ha reso noto la Regione - Tre di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità". In totale quindi ieri - sommando questi numeri a quelli del bollettino precedente (4 positivi su 24 tamponi) - sono stati esaminati 90 tamponi di cui 7 risultati positivi. Il computo totale delle persone risultate positive al Covid-19 nella nostra regione è ora quindi di 38 unità.