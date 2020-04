Coronavirus, altri due casi positivi ad Afragola

Altri due casi di cittadini di Afragola trovati positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Claudio Grillo con un comunicato in cui fa il punto sulla situazione in città. Il primo cittadino ha spiegato che il numero totale di persone affette dal virus in città è salito a 34 e che le due persone trovate positive erano entrate in contatto con un malato. Le autorità sanitarie temevano che anche queste due persone potessere essere infette e i loro timori sono stati confermati dalle analisi effettuate. Il primo cittadino ha poi ricordato l'importanza di restare a casa nei prossimi giorni per evitare la diffusione del contagio.

Il comunicato del sindaco

"Il Dipartimento di Prevenzione ASL 2 Napoli Nord mi ha comunicato che altri due cittadini afragolesi, che portano a 34 i contagiati, sono risultati positivi al tampone "Sars Cov2". I pazienti erano stati a contatto con un altro positivo e per questo ci eravamo subito attivati per far effettuare il tampone che purtroppo è risultato positivo. I pazienti sono in isolamento e sorveglianza sanitaria a casa dove vengono costantemente monitorati. Ancora una volta, e stavolta ancora con più determinazione, vi invito a stare a casa e ad essere scrupolosi nell'osservare tutte le indicazioni che in ogni momento ci vengono ricordate. Se lo facciamo diamo un serio contributo per superare questo momento drammatico per il nostro Paese e soprattutto evitiamo di assumere misure più restrittive di quelle in essere". Sindaco Claudio Grillo