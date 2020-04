Napoletana guarisce dal Covid-19 dopo 27 giorni di ricovero

Una donna di 55 anni, affetta da Coronavirus ha lasciato il Pineta Grande Hospital dopo 27 giorni di ricovero. Negativa ai due tamponi di controllo, la paziente, originaria di Marano, è stata dichiarata guarita e dimessa. La donna è stata ricoverata al presidio ospedaliero di Castel Volturno circa un mese fa, dopo un trasferimento dall'Ospedale San Giuliano di Giugliano dove i medici avevano diagnosticato una moderata insufficienza respiratoria e la positività al Covid-19.

Dopo un approfondimento radiologico che ha evidenziato una polmonite bilaterale, la terapia sub-intensiva del reparto Covid del Pineta Grande ha prontamente iniziato l'iter diagnostico terapeutico come da protocollo Regionale. Lo stato di salute della paziente è migliorato costantemente fino a risultare negativa ai tamponi di controllo. "Per alleviare la lunga permanenza in struttura - si legge in una nota di Pineta Grande - la paziente ha avuto la possibilità di contattare i familiari, aggiornati quotidinamente dal personale sanitario, tramite videochiamate. Il Reparto Covid del Pineta Grande Hospital è attivo dall'inizio dell'emergenza grazie alla collaborazione con AIOP e Regione Campania e conta attualmente 10 pazienti ricoverati per Coronavirus. Ad oggi nessun operatore medico o infermieristico afferente al reparto è risultato contagiato a dismotrazione dello sforzo qualitativo ed organizzativo operato dalla struttura e dell'attenzione e della professionalità del personale sanitario".