Coronavirus, il riparto per provincia: aumentano i decessi

Con i pochi casi riscontrati in Campania nel corso della giornata di ieri, cambia di poco lo scenario della ripartizione per provincia delle persone affette da Coronavirus. La provincia con il maggior numero di casi resta Napoli che fa segnare un totale di 2026 malati di cui 816 nella sola città partenopea e il resto in provincia, anche se nel corso della giornata di ieri non è stato riscontrato nessun nuovo caso. Restano invariati i casi anche a Benevento mentre crescono in provincia di Salerno arrivando a 564 casi, a Caserta, arrivando a 390 casi, e ad Avellino, 407 in totale. Crescono anche i casi da verificare che arrivano a 263. La conta delle vittime è arrivata a 278 mentre finora sono stati riscontrati 442 guariti.

Il comunicato della Task force

Il punto alle ore 23.59 di ieri dei positivi in Campania ripartiti per province:

Totale positivi: 3.807

Totale tamponi: 39.534

Totale deceduti: 278

Totale guariti: 442 (di cui 329 totalmente guariti e 113 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.026 (di cui 816 Napoli città e 1210 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 564

Provincia di Avellino: 407

Provincia di Caserta: 390

Provincia di Benevento: 157

Altri in fase di verifica Asl: 263

Il bollettino della Task force

Non si vedeva un dato così basso di contagiati dallo scorso 12 marzo. Sono “solo” 38 le persone trovate positive al Coronavirus oggi in Campania. A comuncarlo è stata la Task force della protezione civile che ha emanato il bollettino giornaliero. In totale, nei vari centri specializzati, sono stati 1440 i tamponi analizzati nel corso della giornata di oggi. Un risultato assolutamente incoraggiante per la popolazione campana dopo settimane di lockdown. Il numero totale di contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 3.807 contagiati su un totale di 39.534 tamponi effettuati.

